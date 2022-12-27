Ежов: знали, что против «Салавата» играет сложный соперник, отбивались как могли

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и рассказал о важности этой победы в последнем домашнем для уфимцев матче года.

«Матч получился эмоциональным, нелёгким. Болельщики тоже дали почувствовать прикольные эмоции в конце встречи. Самое главное, что выиграли. Мы знали, что против нас играет сложный соперник, отбивались как могли. Все здорово играли, гол Широкова создал интригу и продолжил матч для болельщиков. Главное, что набрали важные два очка.

Насколько важно было выиграть в последнем домашнем матче уходящего года? Много проигрываем дома, поэтому важно было порадовать болельщиков. Они приходят, болеют, мы чувствуем эти эмоции. Перед Новым годом дома надо было закончить победой.

Как могу оценить «Мишкопад»? Я помню это ещё в Канаде. Это очень круто, все игрушки пойдут детям. Молодцы болельщики, спасибо им за радость, которую они принесут детям», — приводит слова Ежова официальный сайт «Салавата Юлаева».

35-летний голкипер в текущем сезоне сыграл за уфимцев 25 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,15.