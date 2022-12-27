«На льду у «Салавата» никакой демократии». Большое интервью с капитаном сборной России

Говоришь «Александр Кадейкин» – подразумеваешь «Салават Юлаев». Говоришь «Салават Юлаев» – подразумеваешь Александр Кадейкин. Центральный нападающий проводит в Уфе пятый сезон, и в сегодняшней хоккейной России он редкий пример если не преданности, то постоянства.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кадейкин ответил на вопросы о клубе и сборной, вбрасываниях и габаритах, лимите и легионерах. Разговор состоялся за день до первого матча сборной России на Кубке Первого канала, а во втором Александр вышел на лёд с капитанской нашивкой. По сумме двух матчей центрфорвард набрал 4 (3+1) очка и стал лучшим бомбардиром турнира.

Александр Кадейкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Тренироваться летом надо. Сейчас, наоборот — показывать всё, что ты умеешь»

– Нынешний Кубок Первого канала, наверное, самый необычный для сборной за последние годы. В чём, как вы считаете, турнир в своём нынешнем виде может принести пользу сборной России?

– Если про хоккеистов говорить, про ребят, то для нас всегда приятно приезжать в сборную. Даже на тренировках тебе приятно выходить, ты тренируешься против лучших игроков лиги и всегда выкладываешься на полную. Ты можешь повышать свой уровень. Уровень сопротивления другой, уровень отдачи другой, поэтому всё быстрее, все понастырнее, никто не отступает. Так что и в профессиональном плане приятно приезжать в сборную, и в плане атмосферы, конечно. Приезжаешь – и всё равно чувствуется, что ты играешь за сборную: антураж, флаги, вся символика. Настроение хорошее, предновогоднее. Кубок Первого канала – это, я думаю, добрая традиция в России. Перед Новым годом – Кубок Первого канала, Кубок «Известий», Кубок «Балтики» – это всегда что-то такое из детства. Чувствуешь ностальгию и приближающийся праздник, поэтому всегда приятно.



– И без Кубка Первого канала сезон получается очень насыщенным. Многие тренеры жалуются, что некогда тренироваться – только игры-игры-игры. Вам как хоккеисту комфортно работать в таком режиме?

– В этом сезоне на самом деле классно. Игры идут, жизнь кипит, всё меняется, всё быстро происходит. Есть много поводов для обсуждений у экспертов, журналистов, болельщиков. Много интересных вещей происходит. У кого-то спады, у кого-то подъёмы. Чем больше событий, мне кажется, тем лучше для всех нас, для популяризации хоккея.



У каждого игрока, наверное, своё мнение. Мне в удовольствие постоянно выходить играть, чувствовать атмосферу. В принципе считаю, что лучшая тренировка – это игра. Тренироваться летом надо. Сейчас, наоборот – показывать всё, что ты умеешь. Поэтому я очень доволен нынешним форматом, мне он по душе.

– После отъезда легионеров многие воспринимают вас как главного лидера «Салавата». Ощущаете ли, что ваша роль в клубе изменилась?

– Я на самом деле не чувствую давления или чего-то такого. Легионеры здорово играли, но у нас вообще сейчас поменялся формат команды. Нельзя сказать, что у нас лидеры и не лидеры. У нас достаточно ровная команда. Знаете, как финны играли на Олимпиаде, у них там в финале, если я не ошибаюсь, четвёртое звено забило: Бьёрнинен подставил, Анттила бросал. У нас такой формат, что все звенья играют, все звенья могут сделать результат. Мы не играем по 25 минут, и нет такого, что всё только на наших плечах лежит. Мы, в общем-то, рабоче-крестьянские, все работаем и играем более-менее ровно.

– Особенность «Салавата» – большое количество молодых игроков. Отражается ли этот факт на вас? Может быть, вы на правах опытного игрока следите в чём-то за другими? Или, скажем, опасаетесь сделать лишний пас молодому хоккеисту?

– Нет, конечно. Во-первых, когда мы выходим тренироваться и играть, мы не смотрим, кто рядом – молодой или немолодой игрок. С другой стороны, ребята не просто так оказались в первой команде, они достаточно мастеровитые, и нельзя сказать, что они здесь авансом. Они и в Высшей лиге хорошо выступали, и на молодёжном уровне.



Я помню, когда мы большой группой игроков пришли в «Атлант», меня немножко раздражало разделение на молодых и немолодых. Мы попадали в команду, и тогда, помню, хотел, чтобы спрашивали с нас как с игроков, которые на регулярной основе выступают в первой команде. На нынешнем этапе в Уфе все ребята выполняют задания, здорово играют, приносят результат. Какой смысл разделять?



– Чувствуете ли разницу между нынешними 18-летними игроками и 18-летним собой? Кручинин из «Торпедо» говорит, что сейчас молодёжь более ранимая.

– Я никакой разницы не чувствую, потому что припоминаю, что творилось у нас. Какие ребята злые и наглые приходили. Много примеров, когда приходили и бились, не давали себя в обиду. Сейчас всё то же самое, каждый кусается за своё место – это нормально. Ранимая? Я не знаю. У нас точно не ранимая молодёжь, все ребята боевые, и ни о какой ранимости речи не идёт. А если уж совсем глобально, я бы в философию не стал углубляться и не стал бы сравнивать поколения. На конкретных примерах я могу сделать вывод.

«Когда отпускаешь, результат может не приходить, даже если играешь хорошо»

– Виктор Козлов в публичном пространстве производит впечатление довольно демократичного мягкого человека. Насколько отличается этот образ от того, что внутри команды?

– В плане поведения я не думаю, что внутри команды что-то меняется. Но я могу сказать вам, что в плане выполнения игрового задания у нас всё очень строго, поэтому если кто-то думает, что демократия с каких-то бытовых вещей переносится на поле, то на льду у «Салавата» никакой демократии нет. В этом плане Виктор Николаевич, я думаю, многим тренерам даст фору.

Александр Кадейкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– С ноября «Салават» резко начал проигрывать. Что стало причиной такого длинного неудачного отрезка?

– Если навскидку, то приходит в голову, что до этого расслабила серия побед. Около 10 игр брали очки, поэтому, может быть, подумали, что дальше будет всё проще, что так просто, без лишних усилий пойдёт и дальше. И на нашу команду начали настраиваться по-другому. Мы, наоборот, упустили свою игру. Действительно, была длинная серия поражений, но если посмотреть, то провалили, может быть, три-четыре игры, когда «Сибири», «Сочи», «Барысу» проиграли дома. На этом промежутке упустили, потом начали выкарабкиваться по содержанию игры. Неплохо играли, но, как это обычно и бывает, когда отпускаешь, результат может не приходить, даже если играешь хорошо. Поэтому и в Астане проиграли, «Магнитке». Дальше ещё и соперники пошли очень сильные. Если бы не было лидеров конференций, мы бы уже раньше начали брать очки и выигрывать. Возможно, провалили три-четыре игры, а дальше уже по инерции пошли.



– Один из необычных моментов – гол в ворота СКА, когда вы, находясь за воротами, оттолкнули Хуснутдинова, а потом отдали на Шмелёва… Это такой тактический ход или вас по-особенному разозлили?

– Нет, это всё на уровне инстинктов происходит. На самом деле я не знаю, почему многие удивились. Я впервые увидел это у Теэму Хартикайнена, он постоянно так делал и не раз таким образом опрокидывал игроков.

Александр Кадейкин и Теэму Хартикайнен Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В чём здесь деталь? У нас просто Серёга забил после этого момента, все начали обсуждать, и даже вы спрашиваете спустя три месяца. Но дело в том, что, если бы он не забил, никто бы не вспомнил про этот эпизод. У Теэму по несколько таких моментов за сезон случалось, просто на них никто не обращал внимания. На самом деле есть игроки, которые пользуются таким приёмом, в основном – большие сильные.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

– За предыдущие интервью вас, наверное, замучили вопросами про вбрасывания. Но я постараюсь с другого фланга зайти. Перед матчем с условным «Авангардом» вы пытаетесь выяснить, как действует на «точке» Найт, чтобы увидеть его слабые стороны. Или всякий раз отталкиваетесь в первую очередь от себя?

– Сейчас все топовые центральные уже известны. В принципе, понятно, кто как играет, за счёт чего, какие сильные стороны. Того же Найта, думаю, и разбирали, и переразбирали, но у него всё равно за 50% [выигранных вбрасываний. – Прим. «Чемпионата»] постоянно. Видимо, ещё не нашли того ключа. А от того, что ты будешь смотреть видео и разбирать… Надо выходить и исполнять, помимо того, что ты смотришь. Многих центральных уже знаешь, поэтому не особо заморачиваешься над видео. Но, естественно, в плей-офф, когда дуэли центральных, уже можешь посмотреть, какие-то мелочи изменить. А в целом центры по сезону к конкретному сопернику не готовятся и всё-таки оттачивают в первую очередь свои сильные стороны.

«Хорошему игроку, я думаю, никакой лимит не помешает»

– Вы уже сказали про свои габариты – даже по хоккейным меркам довольно большие. Влияет ли это как-то на вашу подготовку к играм? Например, больше упражнений на координацию делаете, чем остальные?

– Нет, такого нет. Какие бы упражнения ни делал, потом всё равно выходишь на лёд и играешь в хоккей. Никакие упражнения не заменят ледовую подготовку. Каждый на самом деле к определённому моменту выучивает своё тело, каждый по-своему готовится. Но в целом нет такого, чтобы у кого-то была какая-то сумасшедшая специфика.



– Главная новость декабря в КХЛ — ужесточение лимита. Как считаете, вам было бы проще пробиться на взрослый уровень, если бы в ваше время легионеров было не пятеро, а трое?

– Нет, конечно. Слушайте, мы же пробились – и ничего. Мне даже тут говорить нечего. Хорошие молодые игроки всё равно появляются. Хорошему игроку, я думаю, никакой лимит не помешает.

– Ваш капитан Григорий Панин говорит, что не следит за личной статистикой. Вам важно забить побольше и побольше отдать?

– Личная статистика, когда она высокая, когда бьёшь какие-то рекорды по результативности, всегда приятна. Но всё-таки надо понимать, что это не должно быть самоцелью. В первую очередь мы выходим, чтобы помочь команде победить. Могут быть разные требования в разных командах, но всегда ты в первую очередь ценен для команды, тренеров, клуба своими действиями, своей помощью команде. Надо быть полезным, а уже на это накладывать личную статистику.



– А продвинутая статистика – xG, корси и вот это вот всё – даёт дополнительное понимание игры?

– Вообще, нет, потому что эти показатели не отражают всей сути игры. Эта статистика зависит от действий на льду, а не действия на льду зависят от этой статистики. Я даже понятия не имею, где её смотреть и как она высчитывается.

«У меня такое ощущение, как будто всё только начинается»

– Возвращаясь к сборной, допускаете ли и вы лично, и ваши партнёры, что можете никогда больше не сыграть на серьёзных международных турнирах?

– Всё когда-то проходит. Таких мыслей нет, отталкиваемся от того, что есть сейчас. В наше время, я думаю, самое неблагодарное занятие – это загадывать наперёд. Живём сегодняшним днём.



– Вам скоро 30. Это много для хоккеиста или нет?

– У всех по-разному – у кого-то хорошо, у кого-то нет. Я сам недавно думал об этом, и у меня такое ощущение, как будто всё только начинается. Потому что много времени потерял по разным причинам в начале хоккейного пути. Сейчас силы как будто только начинают прогружаться, начинаю себя реализовывать – такие внутренние ощущения.



– В этом контексте что вы думаете про НХЛ? Готовы ли рассматривать варианты оттуда?

– Очень много вопросов на эту тему каждый год, а от этого ничего не меняется. Надо смотреть по предложениям, а воздух гонять нет смысла. Готов рассмотреть, не готов… Но, если нет предложений, можно сколько угодно из пустого в порожнее. Давайте более конкретно подходить к этому вопросу.

Александр Кадейкин и Владимир Жарков Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

– Если бы была возможность переиграть одну игру, то какую переиграли бы?

– Хороший вопрос. Наверное, из тех, что я играл, матч с «Авангардом» в мой первый сезон в Уфе. Тогда в овертайме нам забили, и мы вылетели, хотя могли проходить в финал Кубка Гагарина.



– Самый запоминающийся момент в вашей карьере?

– Кубок Гагарина в Питере, потому что это наивысшая точка.



– Кого из бывших партнёров по «Салавату Юлаеву» вам больше всего не хватает?

– Я бы не сказал, что кого-то прямо не хватает. Я каждому партнёру благодарен. За все годы, что я был в Уфе, мне очень повезло с партнёрами. Большая удача, что здесь мне удалось перезагрузить свою карьеру, и в этом очень помогли партнёры. С Володей Жарковым мы много играли, три года. И Слава Солодухин играл с нами, Кугрышев, Петя Хохряков. За эти годы, ещё раз повторюсь, очень повезло с партнёрами. Большая доля моего успешного выступления – в их действиях.