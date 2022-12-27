Назаров: для меня «Трактор» — клуб с большой историей, один из флагманов КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о приглашении «Трактора» поучаствовать в матче поколений в честь 75-летия клуба.

«Занимаюсь домашними делами, готовлюсь к новогодним праздникам, активно смотрю хоккей, матчей много и это здорово. Получил приглашение от команды «Трактор» поучаствовать в матче поколений в честь 75-летия клуба. Для меня «Трактор» — клуб с большой историей, один из флагманов КХЛ, с одной из лучших хоккейных школ в стране, выпустившей массу воспитанников, одним из которых являюсь и я. К сожалению, в этот раз прилететь в Челябинск не получится, так как в Москве много работы, но благодарю за приглашение. Надеюсь, встреча получится запоминающейся, приглашаю всех болельщиков её посетить и поддержать моих давних друзей и коллег», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.