Гол Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» взять очки в игре с «Далласом»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Уже на второй минуте матча за гостей отличился Джеймс Бенн. Больше голов в первом периоде не было.
В самом начале второго периода, на 21-й минуте игры, Филип Форсберг сравнял счёт. Но через две минуты Роопе Хинц вновь вывел гостей вперёд. На 29-й минуте за хозяев отличился российский нападающий Яков Тренин. А на последней минуте игры Хинц оформил дубль и добыл победу для своей команды.
«Даллас» после 36 сыгранных матчей набрал 48 очков и расположился на второй строчке Западной конференции. «Нэшвилл» сыграл 33 матча и набрал 33 очка. Команда заняла 12-е место.
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