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Гол Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» взять очки в игре с «Далласом»

Гол Якова Тренина не помог «Нэшвиллу» взять очки в игре с «Далласом»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на второй минуте матча за гостей отличился Джеймс Бенн. Больше голов в первом периоде не было.

В самом начале второго периода, на 21-й минуте игры, Филип Форсберг сравнял счёт. Но через две минуты Роопе Хинц вновь вывел гостей вперёд. На 29-й минуте за хозяев отличился российский нападающий Яков Тренин. А на последней минуте игры Хинц оформил дубль и добыл победу для своей команды.

«Даллас» после 36 сыгранных матчей набрал 48 очков и расположился на второй строчке Западной конференции. «Нэшвилл» сыграл 33 матча и набрал 33 очка. Команда заняла 12-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн – 01:19 (5x5)   1:1 Форсберг (Каррье, Экхольм) – 20:56 (5x5)   1:2 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 22:15 (5x4)   2:2 Тренин (Смит, Лозон) – 28:15 (4x5)   2:3 Хинц (Бенн, Павелски) – 59:07 (5x5)
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