Ведущий защитник «Сент-Луиса» Крюг пропустит минимум полтора месяца из-за травмы

Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит минимум полтора месяца из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба «Блюз». Клуб вызвал из АХЛ защитника Тайлера Такера.

31-летний защитник в текущем сезоне провёл 31 матч, в которых набрал 17 очков — забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-20». Всего в НХЛ на счету Крюга 669 матчей, в которых защитник набрал 429 очков — забросил 83 шайбы и отдал 346 результативных передач при показателе полезности «+37».

Крюг подписал с «блюзменами» семилетний контракт перед стартом сезона-2020/2021 на общую сумму $ 45,5 млн. Первые семь сезонов в НХЛ американский защитник провёл в составе «Бостон Брюинз». «Сент-Луис» после 35 матчей текущего сезона занимает 11-е место в таблице Западной конференции.