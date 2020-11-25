Парэйко: Крюг – настоящий боец. Он идеально подойдёт «Сент-Луису»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от следующего сезона НХЛ.

«Возможность занять место Пьетранджело? Я буду этому рад и жду с нетерпением. Будет здорово, если это приведёт к большему игровому времени и разным возможностям. Жду не дождусь. Последние пять лет я выполнял разные функции, а тренеры в меня верили, будь то игра в большинстве, меньшинстве или равных составах против лучших сил противника. Хорошо, что у меня была такая возможность. Я разное попробовал и буду готов ко всему.

Наши оборонительные ряды просто потрясающие. Мне будет интересно справляться с задачами единым костяком. После ухода Пьетранджело все мы должны будем сделать шаг вперёд и действовать сообща. Переход Крюга? Конечно, я безумно рад. Мы все этому рады. Это великолепный универсальный защитник, который может играть во всех ситуациях. Вообще мы недавно встречались в Сент-Луисе, и я о нём крайне высокого мнения. Он идеально нам подойдёт. Это настоящий боец, за которым интересно наблюдать. Мы это сами видели в финале Кубка Стэнли, играя против него. Считаю, что он хорошо впишется в нашу команду и систему игры. Мы с нетерпением ждём момента, когда он наденет форму с нотой на груди», – цитирует Парэйко пресс-служба НХЛ.