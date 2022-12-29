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Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ-2023

Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Германии. Победу одержали канадцы со счётом 11:2.

Уже на 7-й минуте матча Дилан Гюнтер открыл счёт голам. На 12-й минуте сравнял Роман Кехтер. Но спустя две минуты номинальные хозяева вновь вышли вперёд после гола Шейна Райта. Затем на 18-й минуте забил и Коннор Бедард.

На 22-й минуте Бедард оформил дубль. А на 34-й минуте на его счету уже был хет-трик. На 37-й минуте Гюнтер забил свой второй гол в игре. Спустя минуту отличился Брандт Кларк. На 40-й минуте Гюнтер оформил хет-трик, а спустя 32 секунды забросил свою шайбу Логан Стэнковен.

На 42-й минуте точен был Зак Остапчук, а на 51-й – Джошуа Руа. На 55-й минуте немцы забили второй гол (Филип Зинн).

U20 ЧМ-2023. Группа A
29 декабря 2022, четверг. 02:30 МСК
Канада U20
Окончен
11 : 2
Германия U20
1:0 Гюнтер (Бедард, Целльвегер) – 06:46 (5x4)   1:1 Кехтер (Бадер, Зинн) – 11:08 (5x5)   2:1 Райт – 13:21 (5x4)   3:1 Бедард (Стэнковен, Руа) – 17:26 (5x5)   4:1 Бедард (Стэнковен, Кларк) – 21:02 (5x5)   5:1 Бедард (Целльвегер, Райт) – 33:57 (5x4)   6:1 Гюнтер (Бедард, Целльвегер) – 36:48 (5x4)   7:1 Кларк (Фантилли, Дак) – 38:08 (5x4)   8:1 Гюнтер (Бедард) – 39:24 (5x4)   9:1 Стэнковен – 39:56 (5x4)   10:1 Остапчук (Корчински, Бэнкир) – 41:22 (5x5)   11:1 Руа (Бедард, Корчински) – 50:56 (5x5)   11:2 Зинн (Освальд, Кренинг) – 54:25 (5x4)
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