Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота сборной Германии на МЧМ-2023

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Канады встречалась со сборной Германии. Победу одержали канадцы со счётом 11:2.



Уже на 7-й минуте матча Дилан Гюнтер открыл счёт голам. На 12-й минуте сравнял Роман Кехтер. Но спустя две минуты номинальные хозяева вновь вышли вперёд после гола Шейна Райта. Затем на 18-й минуте забил и Коннор Бедард.



На 22-й минуте Бедард оформил дубль. А на 34-й минуте на его счету уже был хет-трик. На 37-й минуте Гюнтер забил свой второй гол в игре. Спустя минуту отличился Брандт Кларк. На 40-й минуте Гюнтер оформил хет-трик, а спустя 32 секунды забросил свою шайбу Логан Стэнковен.



На 42-й минуте точен был Зак Остапчук, а на 51-й – Джошуа Руа. На 55-й минуте немцы забили второй гол (Филип Зинн).