Великолепный сейв Сорокина — в топ-10 лучших моментов 2022-го года по версии the Score

Североамериканский портал the Score составил топ-10 лучших моментов 2022-го года.

На пятом месте шикарный сейв клюшкой голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) 18 марта 2022 года. Сорокин в прыжке отразил бросок нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Илья в регулярке сыграл 52 матча, в которых одержал 26 побед с процентом отражённых бросков 92,5 и коэффициентом надёжности 2,40.

Накануне Сорокин установил пятый результат в истории «Айлендерс» по количеству побед за 100 матчей. На этом отрезке ему удалось одержать 51 победу.