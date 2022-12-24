Два российских голкипера стали лучшими в НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff

Североамериканский портал Daily Faceoff составил топ-5 голкиперов Национальной хоккейной лиги в 2022 году. В топ попали голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (2 место) и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (1 место).
«Все ожидали, что Илья Сорокин станет отличным вратарём для «Нью-Йорк Айлендерс», когда он присоединился к ним в 2020 году, но я не думаю, что кто-то представлял, что он достигнет такого уровня. Он взял на себя роль стартового вратаря в «Айлендерс» благодаря отличному сезону-2021/2022 и стал лидером в борьбе за «Везина Трофи» в начале сезона-2022/2023. Илья играет большую роль в борьбе «островитян» за плей-офф.
К сожалению для Сорокина, он всё ещё не лучший вратарь лиги и даже не лучший российский вратарь в штате Нью-Йорк…
Как сезон-2021/2022 был невероятным, так и Шестёркин был таким же невероятным в плей-офф, поскольку, даже когда он сбавил обороты в конце регулярного чемпионата, ему удалось вернуться в форму и сыграть огромную роль в выходе «Нью-Йорк Рейнджерс» в финал Восточной конференции.
Он также является важной частью «Рейнджерс» в этом сезоне, и, если игра команды улучшится, они могут подумать о том, чтобы сделать ещё один шаг в плей-офф», — сказано в статье.
Полностью топ-5 выглядит следующим образом:
- Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
- Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»);
- Дарси Кемпер («Колорадо Эвеланш», Вашингтон Кэпиталз);
- Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);
- Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс).
- 24 декабря 2022
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