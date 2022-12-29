Сборная Финляндии всухую победила сборную Латвии на МЧМ-2023

В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Латвии встречалась со сборной Финляндии. Победу со счётом 3:0 одержали финны.
На пятой минуте встречи счёт открыл Яни Нюман с передач Алекси Малинена и Отто Салина.
На 10-й минуте второго периода преимущество финнов удвоил Нико Хуухтанен с передач Яни Нюмана и Отто Салина.
В конце третьего периода окончательный счёт установил Конста Капанен, поразивший пустые ворота латышей. Финский голкипер Яни Лампинен отразил 31 бросок и записал на свой счёт «сухой» матч.
В следующей игре сборная Латвии сыграет с национальной командой Словакии 30 декабря в 19:00 мск. Финляндия встретится со сборной США в ночь на 1 января 2023 года в 00:00 мск.
- 29 декабря 2022
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