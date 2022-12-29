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Сборная Финляндии всухую победила сборную Латвии на МЧМ-2023

Сборная Финляндии всухую победила сборную Латвии на МЧМ-2023
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В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Латвии встречалась со сборной Финляндии. Победу со счётом 3:0 одержали финны.

На пятой минуте встречи счёт открыл Яни Нюман с передач Алекси Малинена и Отто Салина.

На 10-й минуте второго периода преимущество финнов удвоил Нико Хуухтанен с передач Яни Нюмана и Отто Салина.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Конста Капанен, поразивший пустые ворота латышей. Финский голкипер Яни Лампинен отразил 31 бросок и записал на свой счёт «сухой» матч.

U20 ЧМ-2023. Группа B
29 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Латвия U20
Окончен
0 : 3
Финляндия U20
0:1 Нюман (Малинен, Салин) – 04:43 (5x5)   0:2 Хуухтанен (Нюман, Салин) – 29:34 (5x5)   0:3 Капанен – 57:45 (en)

В следующей игре сборная Латвии сыграет с национальной командой Словакии 30 декабря в 19:00 мск. Финляндия встретится со сборной США в ночь на 1 января 2023 года в 00:00 мск.

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