Сборная Финляндии всухую победила сборную Латвии на МЧМ-2023

В Монктоне, Канада, на стадионе «Авенир-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Латвии встречалась со сборной Финляндии. Победу со счётом 3:0 одержали финны.

На пятой минуте встречи счёт открыл Яни Нюман с передач Алекси Малинена и Отто Салина.

На 10-й минуте второго периода преимущество финнов удвоил Нико Хуухтанен с передач Яни Нюмана и Отто Салина.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Конста Капанен, поразивший пустые ворота латышей. Финский голкипер Яни Лампинен отразил 31 бросок и записал на свой счёт «сухой» матч.

В следующей игре сборная Латвии сыграет с национальной командой Словакии 30 декабря в 19:00 мск. Финляндия встретится со сборной США в ночь на 1 января 2023 года в 00:00 мск.