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5 очков Баркова и 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Монреаль»

5 очков Баркова и 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Монреаль»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.

Уже на третьей минуте игры финский форвард хозяев Александр Барков открыл счёт голам. На 12-й минуте Барков оформил дубль. На 15-й минуте Арбер Джекай всё-таки отыграл один гол для канадской команды. Но спустя минуту на счету у Баркова уже был хет-трик. На 20-й минуте Джош Андерсон сократил отставание до минимума.

На 27-й минуте Мэттью Ткачук забил за хозяев. Больше голов во втором периоде не было.

На 45-й минуте отличился Картер Вераге. Спустя три минуты Ткачук оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Ээту Луосиаринен.

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Барков (Форслинг, Вераге) – 02:37 (5x5)   2:0 Барков (Райнхарт, Ткачук) – 11:50 (5x4)   2:1 Джекай (Хоффман) – 14:14 (5x5)   3:1 Барков – 15:22 (5x5)   3:2 Андерсон (Хоффман, Джекай) – 19:13 (5x4)   4:2 Ткачук (Монтур, Барков) – 26:22 (5x4)   5:2 Вераге – 44:14 (5x5)   6:2 Ткачук (Барков, Монтур) – 47:24 (5x4)   7:2 Луостаринен (Беннетт, Ткачук) – 49:31 (5x5)
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