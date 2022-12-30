5 очков Баркова и 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Монреаль»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.
Уже на третьей минуте игры финский форвард хозяев Александр Барков открыл счёт голам. На 12-й минуте Барков оформил дубль. На 15-й минуте Арбер Джекай всё-таки отыграл один гол для канадской команды. Но спустя минуту на счету у Баркова уже был хет-трик. На 20-й минуте Джош Андерсон сократил отставание до минимума.
На 27-й минуте Мэттью Ткачук забил за хозяев. Больше голов во втором периоде не было.
На 45-й минуте отличился Картер Вераге. Спустя три минуты Ткачук оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Ээту Луосиаринен.
Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 25 сейвов.
- 30 декабря 2022
-
06:13
-
06:12
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:44
-
05:19
-
04:53
-
04:47
-
04:24
-
04:03
-
03:57
-
02:29
-
00:12
- 29 декабря 2022
-
23:23
-
22:58
-
22:52
-
22:26
-
22:16
-
21:35
-
21:25
-
21:03
-
20:45
-
20:31
-
20:03
-
19:40
-
19:29
-
19:05
-
18:37
-
18:21
-
18:02
-
17:50
-
17:23
-
17:04
-
16:50