5 очков Баркова и 25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Монреаль»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.



Уже на третьей минуте игры финский форвард хозяев Александр Барков открыл счёт голам. На 12-й минуте Барков оформил дубль. На 15-й минуте Арбер Джекай всё-таки отыграл один гол для канадской команды. Но спустя минуту на счету у Баркова уже был хет-трик. На 20-й минуте Джош Андерсон сократил отставание до минимума.



На 27-й минуте Мэттью Ткачук забил за хозяев. Больше голов во втором периоде не было.



На 45-й минуте отличился Картер Вераге. Спустя три минуты Ткачук оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Ээту Луосиаринен.



Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 25 сейвов.