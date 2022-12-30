Защитник «Амура» Корягин оформил хет-трик в ворота «Адмирала»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Идёт третий период, счёт в матче 5:2 в пользу гостей.
Хет-триком в составе «Амура» отметился защитник Глеб Корягин. Примечательно, что до сегодняшнего матча на счету игрока обороны не было шайб в текущем сезоне. Всего Корягин до сегодняшнего дня провёл в КХЛ 419 матчей и забил 10 голов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2022, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Дрозг, Дубакин) – 02:41 (5x5) 0:2 Корягин (Шаров) – 16:41 (5x5) 1:2 Грачёв – 37:51 (4x4) 1:3 Корягин (Ли, Бочаров) – 38:43 (4x4) 1:4 Руденков (Гребёнкин, Дубакин) – 41:24 (5x4) 1:5 Коротких (Николишин, Бочаров) – 49:49 (5x5) 2:5 Саюстов (Файзуллин, Лисовец) – 50:20 (5x5) 3:5 Елисеев (Лисовец) – 56:45 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
До сегодняшнего матча на счету Корягина в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ было пять очков за результативные передачи при показателе полезности «-1».
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