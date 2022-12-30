Защитник «Амура» Корягин оформил хет-трик в ворота «Адмирала»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Идёт третий период, счёт в матче 5:2 в пользу гостей.

Хет-триком в составе «Амура» отметился защитник Глеб Корягин. Примечательно, что до сегодняшнего матча на счету игрока обороны не было шайб в текущем сезоне. Всего Корягин до сегодняшнего дня провёл в КХЛ 419 матчей и забил 10 голов.

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До сегодняшнего матча на счету Корягина в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ было пять очков за результативные передачи при показателе полезности «-1».