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Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даги Хэмилтон, Нико Хишир, а также Джек Хьюз, записавший на свой счёт дубль.

У хозяев в этом матче забивали Пьер-Оливье Жозеф и российский форвард Евгений Малкин.

Напомним, Евгений Малкин забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1180 очков в 1016 матчах.

«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, одержал первую за три матча победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Малкин – 14:26 (5x5)   1:1 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 26:18 (5x4)   2:1 Картер (Жозеф, Ракелль) – 32:30 (5x5)   2:2 Хэмилтон (Мерсер, Зигенталер) – 37:37 (5x5)   2:3 Хишир (Маклауд, Смит) – 39:22 (4x5)   2:4 Хьюз (Хаула, Мерсер) – 59:55 (en)
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