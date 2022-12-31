Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даги Хэмилтон, Нико Хишир, а также Джек Хьюз, записавший на свой счёт дубль.

У хозяев в этом матче забивали Пьер-Оливье Жозеф и российский форвард Евгений Малкин.

Напомним, Евгений Малкин забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1180 очков в 1016 матчах.

«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, одержал первую за три матча победу.