Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Поделиться
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даги Хэмилтон, Нико Хишир, а также Джек Хьюз, записавший на свой счёт дубль.
У хозяев в этом матче забивали Пьер-Оливье Жозеф и российский форвард Евгений Малкин.
Напомним, Евгений Малкин забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1180 очков в 1016 матчах.
«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, одержал первую за три матча победу.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Малкин – 14:26 (5x5) 1:1 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 26:18 (5x4) 2:1 Картер (Жозеф, Ракелль) – 32:30 (5x5) 2:2 Хэмилтон (Мерсер, Зигенталер) – 37:37 (5x5) 2:3 Хишир (Маклауд, Смит) – 39:22 (4x5) 2:4 Хьюз (Хаула, Мерсер) – 59:55 (en)
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
06:26
-
06:17
-
06:12
-
05:50
-
03:39
-
03:30
-
03:07
-
02:03
-
01:56
- 30 декабря 2022
-
23:58
-
23:44
-
23:28
-
23:15
-
22:58
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:05
-
21:55
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:15
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:26
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
19:51
-
19:23
-
19:12
Партнерский контент