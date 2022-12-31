Защитник «Бостона» и нападающий «Баффало» устроили яркую драку в матче

В эти минуты на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

На восьмой минуте второго периода защитник «Бостона» Коннор Клифтон и нападающий «Баффало» Пейтон Кребс устроили яркую драку.

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В итоге каждый из хоккеистов был наказан пятиминутным удалением за драку.

Клифтон забросил три шайбы и отдал девять результативных передач в 35 матчах за «Бостон».

Пейтон Кребс в 27 матчах за «Баффало Сэйбрз» набрал 8 (3+5) очков.

«Бостон Брюинз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 59 очков. «Баффало Сэйбрз» с 36 набранными баллами располагается на 11-м месте в таблице Востока.