Защитник «Бостона» и нападающий «Баффало» устроили яркую драку в матче
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.
На восьмой минуте второго периода защитник «Бостона» Коннор Клифтон и нападающий «Баффало» Пейтон Кребс устроили яркую драку.
В итоге каждый из хоккеистов был наказан пятиминутным удалением за драку.
Клифтон забросил три шайбы и отдал девять результативных передач в 35 матчах за «Бостон».
Пейтон Кребс в 27 матчах за «Баффало Сэйбрз» набрал 8 (3+5) очков.
«Бостон Брюинз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 59 очков. «Баффало Сэйбрз» с 36 набранными баллами располагается на 11-м месте в таблице Востока.
Новость по темеНХЛ выпустила видео с лучшими моментами 2022 года
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40
-
14:22
-
14:08
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:25
-
11:58
Партнерский контент