НХЛ выпустила видео с лучшими моментами 2022 года

Национальная хоккейная лига выпустила видео с лучшими моментами 2022 года.

В видео показаны моменты из матчей на открытом воздухе. Есть и моменты из матча всех звёзд, прошедшего в Лас-Вегасе 5 февраля 2022. Также в видео показана победа «Колорадо Эвеланш» в Кубке Стэнли прошлого сезона. НХЛ отметила и 802-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, благодаря которому он обогнал Горди Хоу и вышел на чистое второе место в НХЛ по количеству заброшенных шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем регулярном сезоне турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Даллас Старз» с 50 набранными очками. На Востоке лидирует «Бостон Брюинз», набрав 59 очков. Лучшим бомбардиром текущей регулярки является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который набрал 72 (32+40) очка после 37 матчей.