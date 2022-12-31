НХЛ выпустила видео с лучшими моментами 2022 года

Национальная хоккейная лига выпустила видео с лучшими моментами 2022 года.
В видео показаны моменты из матчей на открытом воздухе. Есть и моменты из матча всех звёзд, прошедшего в Лас-Вегасе 5 февраля 2022. Также в видео показана победа «Колорадо Эвеланш» в Кубке Стэнли прошлого сезона. НХЛ отметила и 802-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, благодаря которому он обогнал Горди Хоу и вышел на чистое второе место в НХЛ по количеству заброшенных шайб.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем регулярном сезоне турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Даллас Старз» с 50 набранными очками. На Востоке лидирует «Бостон Брюинз», набрав 59 очков. Лучшим бомбардиром текущей регулярки является форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который набрал 72 (32+40) очка после 37 матчей.
- 31 декабря 2022
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40
-
14:22
-
14:08
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:25
-
11:58
-
11:29
-
10:50
-
10:32
-
10:16
-
09:43