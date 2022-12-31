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Четыре очка Така помогли «Баффало» одержать волевую победу над «Бостоном» в гостях

Четыре очка Така помогли «Баффало» одержать волевую победу над «Бостоном» в гостях
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали гости.

На 14-й минуте матча счёт открыл Давид Пастрняк с передач Давида Крейчи и Павла Захи. Спустя две минуты восстановил равенство Тейдж Томпсон с передач Джеффа Скиннера и Алекса Така.

На третьей минуте второго периода вывел гостей вперёд Алекс Так с передачи Ильи Любушкина.

На шестой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Патрис Бержерон с передачи Брэда Маршана. На 13-й минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Брэд Маршан. В конце третьего периода Дилан Козенс с передач Алекса Така и Расмуса Далина вновь сделал счёт равным.

В овертайме победу гостям принёс бросок Алекса Така.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 13:09 (5x5)   1:1 Томпсон (Скиннер, Так) – 16:13 (5x5)   1:2 Так (Любушкин) – 22:03 (5x5)   2:2 Бержерон (Маршан, Дебраск) – 45:16 (5x4)   3:2 Маршан (Пастрняк, Крейчи) – 52:25 (5x5)   3:3 Козенс (Так, Далин) – 58:23 (5x5)   3:4 Так (Козенс) – 63:53 (3x3)

В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз» 2 января в 22:00 мск. «Баффало Сэйбрз» отправится в гости к «Оттаве Сенаторз» в ночь на 2 января в 3:00 мск.

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