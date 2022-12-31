Четыре очка Така помогли «Баффало» одержать волевую победу над «Бостоном» в гостях

На стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали гости.
На 14-й минуте матча счёт открыл Давид Пастрняк с передач Давида Крейчи и Павла Захи. Спустя две минуты восстановил равенство Тейдж Томпсон с передач Джеффа Скиннера и Алекса Така.
На третьей минуте второго периода вывел гостей вперёд Алекс Так с передачи Ильи Любушкина.
На шестой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Патрис Бержерон с передачи Брэда Маршана. На 13-й минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Брэд Маршан. В конце третьего периода Дилан Козенс с передач Алекса Така и Расмуса Далина вновь сделал счёт равным.
В овертайме победу гостям принёс бросок Алекса Така.
В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Питтсбург Пингвинз» 2 января в 22:00 мск. «Баффало Сэйбрз» отправится в гости к «Оттаве Сенаторз» в ночь на 2 января в 3:00 мск.
- 31 декабря 2022
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