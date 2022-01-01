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«Калгари» и «Эдмонтон» сыграют под открытым небом в «Классике наследия» в октябре 2023-го

«Калгари» и «Эдмонтон» сыграют под открытым небом в «Классике наследия» в октябре 2023-го
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«Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» сыграют под открытым небом в «Классике наследия», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Матч запланирован на стадионе для игры в американский футбол клуба «Эдмонтон Эскимос» «Содружество» 29 октября. Арена вмещает более 60 000 болельщиков.

Встреча приурочена к 20-летнему юбилею первой игры регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе. В том матче, который также прошёл на арене «Содружество», «Монреаль Канадиенс» обыграл «Эдмонтон» со счётом 4:3 в 2003 году.

«Сыграть на свежем воздухе в Эдмонтоне в 20-ю годовщину того матча — это суперособенное событие», — приводит слова форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида сайт НХЛ.

Напомним, 2 января в 22:00 в рамках «Зимней классики» на открытом воздухе состоится матч между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».

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