Макдэвид — на четвёртом месте по количеству передач в истории НХЛ среди игроков до 26 лет

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:2.



Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче отдал четыре передачи. По ассистам 25-летний нападающий обошёл Дэйла Хаверчука (495 передач) и вышел на четвёртое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди хоккеистов до 26 лет, сообщает StatsCentre в своём «твиттере». Всего у Коннора 498 результативных передач.

Лидером в списке лучших ассистентов до 26 лет является Уэйн Гретцки (930), на втором месте — Марио Лемье (520), на третьем — Бобби Орр (511).

На счету Макдэвида в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 72 (32+40) очка в 37 матчах. В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома с «Виннипег Джетс» утром 1 января в 6:00 мск.