Макдэвид — на четвёртом месте по количеству передач в истории НХЛ среди игроков до 26 лет

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:2.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче отдал четыре передачи. По ассистам 25-летний нападающий обошёл Дэйла Хаверчука (495 передач) и вышел на четвёртое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди хоккеистов до 26 лет, сообщает StatsCentre в своём «твиттере». Всего у Коннора 498 результативных передач.
Лидером в списке лучших ассистентов до 26 лет является Уэйн Гретцки (930), на втором месте — Марио Лемье (520), на третьем — Бобби Орр (511).
На счету Макдэвида в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 72 (32+40) очка в 37 матчах. В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома с «Виннипег Джетс» утром 1 января в 6:00 мск.
- 31 декабря 2022
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40
-
14:22
-
14:08
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:25
-
11:58
-
11:29
-
10:50
-
10:32
-
10:16
-
09:43
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
07:21
-
06:26
-
06:17
-
06:12
-
05:50
-
03:39
-
03:30
-
03:07
-
02:03
-
01:56
- 30 декабря 2022
-
23:58
-
23:44
-
23:28
-
23:15