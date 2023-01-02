Голы Свечникова и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайба на свой счёт записали Джона Гаджович, Марк-Эдуар Власик, Тимо Майер, а также российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников.

У хозяев в этом матче забивали Патрик Кейн и Сэм Лафферти.

Отметим, что к середине второго периода хозяева вели со счётом 2:0, одна в итоге проиграли матч. Для «Чикаго» это поражение стало четвёртым кряду. В предыдущем матче клуб уступил «Коламбусу». «Сан-Хосе», в свою очередь, одержал первую победу за четыре последние игры.