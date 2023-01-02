Голы Свечникова и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайба на свой счёт записали Джона Гаджович, Марк-Эдуар Власик, Тимо Майер, а также российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников.
У хозяев в этом матче забивали Патрик Кейн и Сэм Лафферти.
Отметим, что к середине второго периода хозяева вели со счётом 2:0, одна в итоге проиграли матч. Для «Чикаго» это поражение стало четвёртым кряду. В предыдущем матче клуб уступил «Коламбусу». «Сан-Хосе», в свою очередь, одержал первую победу за четыре последние игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кейн (Митчелл) – 26:40 (5x5) 2:0 Лафферти (Атанасиу) – 33:30 (5x5) 2:1 Гаджович (Линдблом, Карлссон) – 35:12 (5x5) 2:2 Власик (Беннинг, Кутюр) – 35:53 (5x5) 2:3 Барабанов (Кутюр, Карлссон) – 38:34 (5x5) 2:4 Майер (Гертл, Харрингтон) – 43:52 (5x5) 2:5 Свечников (Бонино, Линдблом) – 52:55 (5x5)
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