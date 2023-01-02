Умер экс-защитник московского «Динамо» олимпийский чемпион Сергей Баутин

На 56-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни экс-защитник московского «Динамо» Сергей Баутин, сообщает официальный сайт бело-голубых.

«Сергей Викторович – воспитанник мурманского хоккея. В составе московского «Динамо» провёл два сезона и стал двукратным чемпионом страны. В сезоне-1991/1992 являлся капитаном бело-голубых. В 1992 году Сергей Баутин вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Альбервиле. В 1992 году также получил звание заслуженного мастера спорта. В 2014 году был введён в Зал Славы отечественного хоккея.



Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.