Умер экс-защитник московского «Динамо» олимпийский чемпион Сергей Баутин

На 56-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни экс-защитник московского «Динамо» Сергей Баутин, сообщает официальный сайт бело-голубых.
«Сергей Викторович – воспитанник мурманского хоккея. В составе московского «Динамо» провёл два сезона и стал двукратным чемпионом страны. В сезоне-1991/1992 являлся капитаном бело-голубых. В 1992 году Сергей Баутин вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Альбервиле. В 1992 году также получил звание заслуженного мастера спорта. В 2014 году был введён в Зал Славы отечественного хоккея.
Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.
- 2 января 2023
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