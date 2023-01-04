Гол Задорова не помог «Калгари» обыграть «Виннипег»
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Бренден Диллон, Джош Моррисси и Сэм Ганье. За «Флэймз» забивали 27-летний российский защитник команды Никита Задоров и Микаэль Баклунд.
В нынешнем сезоне НХЛ клубы, как обычно, разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции проходят в плей-офф турнира.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Диллон (Демело, Шайфли) – 34:50 (5x5) 1:1 Задоров (Тоффоли, Линдхольм) – 39:00 (5x5) 2:1 Моррисси (Коннор, Дюбуа) – 50:22 (5x5) 2:2 Баклунд (Манджапане) – 51:58 (5x5) 3:2 Ганье (Хейнола, Сэмберг) – 54:20 (5x5)
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