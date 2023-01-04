Гол Задорова не помог «Калгари» обыграть «Виннипег»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Бренден Диллон, Джош Моррисси и Сэм Ганье. За «Флэймз» забивали 27-летний российский защитник команды Никита Задоров и Микаэль Баклунд.

В нынешнем сезоне НХЛ клубы, как обычно, разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции проходят в плей-офф турнира.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».

