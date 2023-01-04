Артемий Панарин догнал Виктора Козлова по количеству голов за карьеру в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».
Как отмечает официальный сайт НХЛ, форвард «рейнджеров» довёл свой снайперский счёт до 198 голов в североамериканской карьере. Благодаря этому Панарин догнал Виктора Козлова (198) в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Хоккеисты занимают 19-е место в рейтинге. На 18-м идёт Валерий Каменский, забросивший в лиге ровно 200 шайб.
На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:3.
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