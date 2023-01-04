Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин догнал Виктора Козлова по количеству голов за карьеру в НХЛ

Артемий Панарин догнал Виктора Козлова по количеству голов за карьеру в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

Как отмечает официальный сайт НХЛ, форвард «рейнджеров» довёл свой снайперский счёт до 198 голов в североамериканской карьере. Благодаря этому Панарин догнал Виктора Козлова (198) в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Хоккеисты занимают 19-е место в рейтинге. На 18-м идёт Валерий Каменский, забросивший в лиге ровно 200 шайб.

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Панарин — лучший в НХЛ в своём роде! Россиянин с громадным отрывом побил необычный рекорд Панарин — лучший в НХЛ в своём роде! Россиянин с громадным отрывом побил необычный рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023