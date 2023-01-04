«Рейнджерс» прервали сразу две феноменальные серии «Каролины», а Игорь Шестёркин взял верх в дуэли с Петром Кочетковым.

Панарин стал кошмаром наших вратарей в НХЛ. Русский герой не ожидал от него такого броска

К гостевому матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подошла с двумя действительно феноменальными сериями в текущем сезоне. В последний раз команда Рода Бриндамора проигрывала в основное время ещё 24 ноября 2022 года, когда на домашнем льду неожиданно «сгорела» «Аризоне Койотс» (0:4). После той осечки «ураганы» выдали 17-матчевую серию с набранными очками, причём 11 последних матчей и вовсе неизменно завершались победами американской команды.

В 10 матчах из 17 на указанном отрезке ворота «Харрикейнз» защищал российский голкипер Пётр Кочетков. Таким образом 23-летний вратарь повторил клубное достижение Кэма Уорда, державшееся на протяжении последних 15 лет и ранее подвластное только самому канадцу, который ещё дважды повторял свой же рекорд. 10-матчевая серия без поражений в основное время также стала и одним из лучших результатов в истории всей лиги для новичков НХЛ.

Однако сегодняшний матч для вернувшегося после полученных нескольких выходных в состав «Каролины» россиянина откровенно не сложился. Его партнёры выдали отличное начало встречи и быстро открыли счёт благодаря голу защитника Брента Бёрнса, но затем против Кочеткова сыграл невероятный рикошет.

После броска капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы шайба летела заметно мимо створа, но рикошет от конька защитника гостей Джейлена Чатфилда идеальным образом для хозяев скорректировал траекторию движения шайбы. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Виталий Кравцов, постепенно, медленными, но планомерными шагами, улучшающий свою игру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответ «Каролины» получился невероятно стремительным – сразу после вбрасывания в центральном круге гости перевели игру в зону хозяев, где Андрей Свечников точной передачей доставил шайбу Мартину Нечасу, который броском в касание не оставил никаких шансов Игорю Шестёркину. Голы американского защитника «Рейнджерс» и чешского форварда «Каролины» разделили какие-то 16 секунд.

Любопытно, что в конце второго периода произошла абсолютно аналогичная история. Сначала хозяева во второй раз в матче использовали большинство – цели достиг бросок Мики Зибанеджада, продлившего серию с заброшенными шайбами. Шведский форвард отличился в третьем матче подряд, забив на этом отрезке четыре гола.

Но уже через 29 секунд Чатфилд вновь вывел вперёд «ураганов», исправившись после эпизода с голом Трубы. И снова не обошлось без рикошетов, которые так сильно сегодня портили настроение российским вратарям. Джейлен совершил неопасный наброс от синей линии – чешский форвард «Рейнджерс» Филип Хитил попытался сыграть на перехвате, но вместо этого срезал шайбу над плечом Шестёркина. Игорю оставалось только развести руками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале третьего периода «Рейнджерс» забили свой самый эффектный гол в матче, автором которого стал россиянин Артемий Панарин. 31-летний топ-форвард «синерубашечников» получил шайбу за воротами «Каролины», совершил резкое ускорение назад в направлении синей линии, после чего сместился в центр и точным броском застал врасплох Кочеткова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проводящий роскошный сезон 23-летний вратарь никак не ожидал, что Панарин решится на бросок из такой далеко не очевидной ситуации, тем более что все прекрасно знают, как любит россиянин искать передачами своих партнёров. Но Панарин бросил и забил, во втором матче подряд сумев огорчить своего соотечественника – в прошлой игре он поразил ворота Сергея Бобровского. Также в этом сезоне Панарин забил в ворота Даниила Тарасова, а Андрей Василевский и Александр Георгиев были переиграны Артемием в сериях буллитов.

Форвард «рейнджеров» довёл свой снайперский счёт в североамериканской карьере до 198 голов. Благодаря этому Панарин сравнялся с нынешним главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Совсем рядом находится и Валерий Каменский, забросивший в лиге ровно 200 шайб.

Отыгравшись третий раз в течение встречи с одним из лучших клубов НХЛ, хозяева больше не были намерены продолжать искушать судьбу. После заброшенной Панариным шайбы «Рейнджерс» продолжили атаковать и добились своего – Зибанеджад набросил от синей линии, а защитник К’Андре Миллер идеально подправил шайбу мимо Кочеткова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом «Каролина» получила шанс отыграться после удаления Панарина, но своего соотечественника подстраховал Шестёркин. При игре в меньшинстве российский вратарь совершил два ключевых сейва, не позволив «ураганам» отыграться. А затем в ход матча вмешались судьи, выписавшие далеко не самое очевидное удаление Джордану Мартинуку. Ассистенту капитана «Харрикейнз» дали две минуты штрафного времени за игру сломанной клюшкой, и в этот момент шансы гостей отыграться были сведены практически на ноль.

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Тренерский штаб «ураганов» всё равно заменил Кочеткова на пятого полевого игрока, чем и воспользовались «рейнджеры». Хитил получил удобную передачу от Миллера и точным броском по пустым воротам установил окончательный счёт в матче. «Рейнджерс» одержали вторую победу подряд, благодаря чему переместились на пятое место в Восточной конференции НХЛ, сделав небольшой отрыв от границы попадания в плей-офф, а «Каролина» впервые за полтора месяца проиграла в основное время. Две роскошные командные серии «ураганов» — победная (11 матчей) и с набранными очками (17 матчей) подошли к своему финалу, как и отдельно взятая серия Кочеткова (10 матчей) без поражений в основное время.