«Нью-Джерси» крупно обыграл «Детройт» в гостях

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.



В первом периоде голов забито не было. На 30-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Даги Хэмилтона. Джек Хьюз и Нико Хишир отдали по одной голевой передаче. На 37-й минуте Хишир удвоил преимущество гостей. Теперь Хэмилтон отдал результативный пас, также голевая и у Йеспера Братта.



На 42-й минуте забил за гостей Майкл Маклауд. Александр Хольц и Майлз Вуд отдали по одному голевому пасу. На 47-й минуте отличился Хольц с передач Вуда и Дэймона Сиверсона. На 54-й минуте забил и Джек Хьюз. Эрик Хаула и Томаш Татар отдали по одной голевой передаче. Одним голом ответил Лукас Рэймонд. Дилан Ларкин и Мориц Зайдер записали в свой актив голевые пасы.