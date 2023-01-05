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«Нью-Джерси» крупно обыграл «Детройт» в гостях

«Нью-Джерси» крупно обыграл «Детройт» в гостях
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В первом периоде голов забито не было. На 30-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Даги Хэмилтона. Джек Хьюз и Нико Хишир отдали по одной голевой передаче. На 37-й минуте Хишир удвоил преимущество гостей. Теперь Хэмилтон отдал результативный пас, также голевая и у Йеспера Братта.

На 42-й минуте забил за гостей Майкл Маклауд. Александр Хольц и Майлз Вуд отдали по одному голевому пасу. На 47-й минуте отличился Хольц с передач Вуда и Дэймона Сиверсона. На 54-й минуте забил и Джек Хьюз. Эрик Хаула и Томаш Татар отдали по одной голевой передаче. Одним голом ответил Лукас Рэймонд. Дилан Ларкин и Мориц Зайдер записали в свой актив голевые пасы.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хэмилтон (Хьюз, Хишир) – 29:17 (5x4)   0:2 Хишир (Хэмилтон, Братт) – 36:20 (5x4)   0:3 Маклауд (Хольц, Вуд) – 41:51 (5x5)   0:4 Хольц (Вуд, Сиверсон) – 46:40 (5x5)   0:5 Хьюз (Хаула, Татар) – 53:59 (5x5)   1:5 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 58:00 (5x4)
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