Гол Барбашёва и 3 передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей — 4:2.
Счёт в матче открыл нападающий «Блюз» Джордан Кайру. Ему ассистировали Павел Бучневич и Роберт Томас.
«Нью-Джерси Дэвилз» дважды подряд смог забросить шайбу в ворота в этом матче и выйти вперёд. В составе хозяев ярко сыграл нападающий Джек Хьюз, оформивший дубль.
Российский нападающий гостей Иван Барбашёв забросил шайбу на 37-й минуте встречи.
Финальный гол забил Роберт Томас, в атаке также поучаствовал Павел Бучневич, отличившись второй результативной передачей за матч.
Россиянин Иван Барбашёв также смог ассистировать на партнёра в игре и записал на свой счёт ещё одно очко.
Итоговый результат встречи — 5:3 в пользу «Сент-Луис Блюз».
- 6 января 2023
-
05:50
-
05:39
-
05:33
-
05:31
-
05:25
-
04:18
-
04:01
-
03:45
-
01:14
- 5 января 2023
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
22:57
-
22:44
-
22:32
-
22:23
-
22:05
-
21:56
-
21:40
-
21:22
-
21:08
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:20
-
20:12
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
19:09
-
18:40
-
18:06
-
17:53
-
17:33
-
17:24