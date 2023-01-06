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Гол Барбашёва и 3 передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу в матче НХЛ

Гол Барбашёва и 3 передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей — 4:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Блюз» Джордан Кайру. Ему ассистировали Павел Бучневич и Роберт Томас.

«Нью-Джерси Дэвилз» дважды подряд смог забросить шайбу в ворота в этом матче и выйти вперёд. В составе хозяев ярко сыграл нападающий Джек Хьюз, оформивший дубль.

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв забросил шайбу на 37-й минуте встречи.

Финальный гол забил Роберт Томас, в атаке также поучаствовал Павел Бучневич, отличившись второй результативной передачей за матч.

Россиянин Иван Барбашёв также смог ассистировать на партнёра в игре и записал на свой счёт ещё одно очко.

Итоговый результат встречи — 5:3 в пользу «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 11:47 (5x5)   1:1 Хьюз (Сиверсон, Хаула) – 23:51 (5x5)   2:1 Хьюз (Татар) – 28:47 (5x5)   2:2 Барбашёв (Саад, Фолк) – 36:27 (5x5)   2:3 Саад (Барбашёв, Аччари) – 42:27 (5x5)   2:4 Томас (Шенн, Бучневич) – 49:53 (5x4)   3:4 Хишир (Хэмилтон, Братт) – 52:09 (5x3)   3:5 Томас (Бучневич) – 59:17 (en)
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