Гол Барбашёва и 3 передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать победу в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей — 4:2.



Счёт в матче открыл нападающий «Блюз» Джордан Кайру. Ему ассистировали Павел Бучневич и Роберт Томас.



«Нью-Джерси Дэвилз» дважды подряд смог забросить шайбу в ворота в этом матче и выйти вперёд. В составе хозяев ярко сыграл нападающий Джек Хьюз, оформивший дубль.



Российский нападающий гостей Иван Барбашёв забросил шайбу на 37-й минуте встречи.



Финальный гол забил Роберт Томас, в атаке также поучаствовал Павел Бучневич, отличившись второй результативной передачей за матч.



Россиянин Иван Барбашёв также смог ассистировать на партнёра в игре и записал на свой счёт ещё одно очко.



Итоговый результат встречи — 5:3 в пользу «Сент-Луис Блюз».