Андрей Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Колорадо»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Причём сделал это россиянин в течение двух минут, сравняв счёт в середине второго периода. Россиянин был признан первой звездой встречи. Кузьменко провёл на площадке 17 минут и 2 секунды, в том числе чуть более четырёх минут в большинстве. На счету россиянина четыре броска и показатель полезности «+1».

Второй звездой матча признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен, забивший первый гол в матче. Третья звезда — голкипер «Ванкувера» Коллин Делиа, на счету которого 30 сейвов.

В текущем сезоне Кузьменко провёл 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка.