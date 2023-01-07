Карлссон отмечается ассистами 14 матчей подряд. Это третий результат среди защитников НХЛ

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в результативном матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей и продлил свою серию матчей с ассистами до 14 встреч. Это является третьим результатом среди игроков обороны за всю историю НХЛ. Лишь два защитника имеют более длительную серию с результативными баллами в истории лиги: Пол Коффи (17 матчей в сезоне-1985/1986) и Брайан Лич (15 матчей в сезоне-1991/1992).
Шведский игрок обороны провёл в текущем сезоне 40 матчей, в которых отметился 54 очками — забросил 13 шайб и отдал 41 результативную передачу. Карлссон является рекордсменом «Сан-Хосе» по длительности результативной серии.
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