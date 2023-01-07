Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карлссон отмечается ассистами 14 матчей подряд. Это третий результат среди защитников НХЛ

Карлссон отмечается ассистами 14 матчей подряд. Это третий результат среди защитников НХЛ
Комментарии

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в результативном матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей и продлил свою серию матчей с ассистами до 14 встреч. Это является третьим результатом среди игроков обороны за всю историю НХЛ. Лишь два защитника имеют более длительную серию с результативными баллами в истории лиги: Пол Коффи (17 матчей в сезоне-1985/1986) и Брайан Лич (15 матчей в сезоне-1991/1992).

Шведский игрок обороны провёл в текущем сезоне 40 матчей, в которых отметился 54 очками — забросил 13 шайб и отдал 41 результативную передачу. Карлссон является рекордсменом «Сан-Хосе» по длительности результативной серии.

Новость по теме
Карлссон повторил достижение, которого за всю историю НХЛ добивались только два защитника
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023