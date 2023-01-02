Карлссон повторил достижение, которого добивались только два защитника за всю историю НХЛ

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».



Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», хоккеист «акул» довёл свой бомбардирский счёт в 39 матчах нынешнего сезона до 53 очков: 13 голов и 40 ассистов. Таким образом, Карлссон стал лишь третьим защитником в истории НХЛ, кому удалось забросить не менее 13 шайб и отдать не менее 40 передач в первых 40 встречах команды в сезоне. Ранее такое удавалось только Полу Коффи (17+42 в сезоне-1985/1986) и Бобби Орру (23+51 в сезоне-1974/1975, 20+47 в сезоне-1973/1974, 19+41 в сезоне-1971/1972, 16+48 в сезоне-1970/1971).

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.