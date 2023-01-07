Hockey Wilderness: Капризов напоминает молодого Павла Дацюка

Североамериканский журналист Томас Уильямс на портале Hockey Wilderness оценил игру нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Мы видели уже 186 игр Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге, и, кажется, что наблюдать за ним нам никогда не надоест.



Каждый раз, когда Капризов касается шайбы, он делает то, что мы редко наблюдаем у любого другого игрока в этой команде. В какой-то момент мы уже перестали верить, что у «Уайлд» когда-либо появится игрок столь высокого уровня, способный вести борьбу за индивидуальные трофеи почти каждый сезон, но Кирилл разрушил наши сомнения.

То, что он может вытворять с шайбой — просто волшебно! Да, у Коннора Макдэвида есть невероятная скорость и мастерство, чтобы с лёгкостью обыгрывать защитников. Остон Мэттьюс обладает классным броском, которым может забить в любой момент игры и из любой точки на льду, а Натан Маккиннон просто потрясающе управляется с клюшкой. Но Капризов — другой, и я могу это объяснить…

Другие звёзды лиги контролируют шайбу и двигаются так же, как в видеоигре. Вы можете это повторить, взяв в руки геймпад. Но Капризов играет так, как не играет ни один другой игрок в мире. Он напоминает мне молодого Павла Дацюка, который также сводил меня с ума», — сказано в статье.