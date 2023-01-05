«Это было безумно». Партнёр Капризова — о голе россиянина в касание в матче с «Тампой»

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди восхитился голом российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Тампа-Бэй» (5:1). Россиянин переправил шайбу в касание с паса Болди при игре в большинстве.

«Это было решение, принятое в последнюю секунду. Я мало что видел и просто попытался доставить шайбу в направлении Капризова. Первое, что я сказал ему: «Это было безумно». Я не знаю, как он переправил эту шайбу, но это было впечатляюще», — цитирует Болди официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем матче Капризов оформил дубль и повторил клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности результативной серии в домашних матчах, принадлежащий Мариану Габорику. На счету Капризова 47 (22+25) очков в 37 матчах текущего сезона НХЛ.