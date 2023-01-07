Североамериканский журналист назвал Капризова главным соперником Макдэвида за «Харт Трофи»

Североамериканский журналист Ник Альберга в статье на сайте Daily Faceoff назвал форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова главным соперником игрока «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в борьбе за «Харт Трофи» — приз лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.

«Я выбираю Капризова. Серьёзно, где были бы «Уайлд» без него? Лично я считаю, что это важный аспект, который следует учитывать при определении кандидатов в MVP лиги. В 37 матчах 25-летний хоккеист забил 22 гола и набрал 47 очков. Если спроецировать это на 82 игры, то получится 49 голов и 104 очка. Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном, состав «Миннесоты» не имел такого большого значения. Это были Капризов, Матс Цуккарелло, а потом и все остальные. Конечно, в межсезонье «Уайлд» обменяли Кевина Фиалу в «Лос-Анджелес». Кроме того, Райан Хартман среди прочих изо всех сил пытается повторить то, что они сделали в сезоне-2021/2022.

Несмотря на всё это, Капризов продолжает двигаться вперёд. Представьте, если бы у этого парня был элитный центрфорвард, с которым можно было бы играть? Страшно подумать. Проще говоря, Кирилл Капризов значит всё (и даже немного больше) для «Миннесоты Уайлд», — сказано в статье.