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Гол и передача Мичкова не спасли «Сочи» от поражения в матче со СКА

Гол и передача Мичкова не спасли «Сочи» от поражения в матче со СКА
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В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный ХК «Сочи» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 6:3 одержали армейцы.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Попов с передачи Матвея Мичкова. На 13-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Тигран Ярулин с передач Данила Авершина и Дмитрия Уткина.

За первые три минуты второго периода СКА трижды огорчил голкипера «Сочи» Михаила Бердина. Шайбами отметились Василий Глотов, Степан Фальковский и Михаил Пашнин. На 12-й минуте второго периода счёт 3:3 сделал Матвей Мичков с передачи Сергея Попова.

На 11-й минуте третьего периода вновь вывел гостей вперёд Марат Хайруллин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина. На 14-й минуте периода пятую шайбу гостей забросил Никита Гусев с передач Александра Никишина и Николая Прохоркина. В концовке периода Валентин Зыков установил окончательный счёт, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Мичков) – 05:30 (5x4)   2:0 Ярулин (Авершин, Уткин) – 12:22 (5x5)   2:1 Глотов (Хайруллин, Камалов) – 21:56 (5x5)   2:2 Фальковский (Никишин, Яшкин) – 22:37 (5x5)   2:3 Пашнин (Глотов, Хайруллин) – 22:53 (5x5)   3:3 Мичков (Попов) – 31:20 (5x5)   3:4 Хайруллин (Гусев, Никишин) – 50:52 (5x4)   3:5 Гусев (Никишин, Прохоркин) – 53:10 (5x5)   3:6 Зыков – 57:25 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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