Гол и передача Мичкова не спасли «Сочи» от поражения в матче со СКА

В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный ХК «Сочи» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 6:3 одержали армейцы.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Попов с передачи Матвея Мичкова. На 13-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Тигран Ярулин с передач Данила Авершина и Дмитрия Уткина.

За первые три минуты второго периода СКА трижды огорчил голкипера «Сочи» Михаила Бердина. Шайбами отметились Василий Глотов, Степан Фальковский и Михаил Пашнин. На 12-й минуте второго периода счёт 3:3 сделал Матвей Мичков с передачи Сергея Попова.

На 11-й минуте третьего периода вновь вывел гостей вперёд Марат Хайруллин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина. На 14-й минуте периода пятую шайбу гостей забросил Никита Гусев с передач Александра Никишина и Николая Прохоркина. В концовке периода Валентин Зыков установил окончательный счёт, забив в пустые ворота.

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