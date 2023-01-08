Кочетков — в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» [приз лучшему новичку НХЛ] по версии The Hockey News. 23-летнего вратаря поместили на четвёртое место в списке.

«Игра Кутчи, как его называют фанаты «Каролины» и СМИ, просто выдающаяся. Он сыграл всего 16 игр, но имеет процент отражённых бросков 91,9, что ставит его на седьмое место в НХЛ среди вратарей, сыгравших не менее 15 игр. Кочетков без проблем перешёл в НХЛ из АХЛ. 23-летний вратарь может сыграть решающую роль для «ураганов» в плей-офф.

Основная причина, по которой он не попал в нашем списке выше, заключается в том, что его будущее повисло в воздухе. Поскольку Фредерик Андерсен должен вернуться в конце этого месяца, а Антти Раанта всё ещё в обойме, Кочетков может быть переведён обратно в АХЛ, даже если это совершенно необоснованно. Если Пётр заслужит место в НХЛ и сыграет большую часть матчей в «старте», он может побороться за ежегодную награду «Новичок года», — говорится в статье.

Главным претендентом на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News является американский нападающий «Сиэтла» Мэтти Бенирс, который в 38 матчах набрал 30 (14+16) очков.