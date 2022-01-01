Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков стал лучшим новичком декабря в НХЛ
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал лучшим новичком декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В борьбе за номинацию он обошёл форвардов Матиаса Маччелли («Аризона»), Мэйсона Мактавиша («Анахайм»), Уайатта Джонстона («Даллас»), а также коллег-вратарей Стюарта Скиннера («Эдмонтон») и Укко-Пекку Луукконена («Баффало»).
В восьми матчах месяца 23-летний Кочетков одержал семь побед, включая два сухих матча. Он отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,63.
«Каролина Харрикейнз» после 36 матчей набрала 54 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «ураганы» сыграют в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» сегодня, 1 января. Начало – в 23:00 мск.
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