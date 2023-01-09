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«Сент-Луис» всухую в гостях переиграл «Миннесоту», у Бучневича голевой пас

«Сент-Луис» всухую в гостях переиграл «Миннесоту», у Бучневича голевой пас
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Уже на девятой минуте Брэндон Саад открыл счёт голам в этом матче. Джейк Нейборс и Колтон Параэйко отметились голевыми пасами. Во втором периоде никто не отличился.

На 55-й минуте Брэйден Шенн забил свой первый гол в этом матче. Саад же теперь отдал голевой пас. На последней минуте матча Шенн оформил дубль, а результативными пасами отметились российский нападающий Павел Бучневич и Парэйко.

Таким образом, Кирилл Капризов прервал свою рекордную результативную серию в домашних матчах. Ранее ему удалось набрать очки в 14 матчах кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Нейборс, Парэйко) – 08:17 (5x4)   0:2 Шенн (Саад) – 54:00 (5x5)   0:3 Шенн (Бучневич, Парэйко) – 59:54 (en)
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