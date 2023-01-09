«Сент-Луис» всухую в гостях переиграл «Миннесоту», у Бучневича голевой пас
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Уже на девятой минуте Брэндон Саад открыл счёт голам в этом матче. Джейк Нейборс и Колтон Параэйко отметились голевыми пасами. Во втором периоде никто не отличился.
На 55-й минуте Брэйден Шенн забил свой первый гол в этом матче. Саад же теперь отдал голевой пас. На последней минуте матча Шенн оформил дубль, а результативными пасами отметились российский нападающий Павел Бучневич и Парэйко.
Таким образом, Кирилл Капризов прервал свою рекордную результативную серию в домашних матчах. Ранее ему удалось набрать очки в 14 матчах кряду.
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