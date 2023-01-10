«Что за песня играла?» Журналисты из США рассказали забавную историю о молодом Дацюке

Журналист Стивен Джей Несбитт в статье на The Athletic рассказал забавную историю о поведении российского нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка во время первого лагеря новичков.
«Есть история, которую скаут «Ред Уингз» однажды рассказал Дэну Мильштейну, близкому другу и агенту Дацюка, о первых днях Дацюка в «Детройте». Во время первого лагеря новичков Дацюка в Траверс-Сити, штат Мичиган, его команда пропустила гол на последней минуте тренировочного матча, а помощник тренера Дэйв Льюис стоял за скамейкой запасных и выкрикивал указания под рёв музыки. Скаут был рядом с Льюисом, готовый передать инструкции на русском языке. Раздался свисток. Игроки разошлись. Дацюк повернулся к скауту и, вместо того чтобы попросить перевести, спросил: «Что за песня играла?»
«Вкратце, это и есть Павел», — сказал Мильштейн», — говорится в сообщении.
Напомним, «Детройт» задрафтовал Дацюка в 1998 году в шестом раунде под общим 171-м номером. За 15 лет в «Ред Уингз» российский нападающий выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В 2017 году Дацюк был включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ по версии самой лиги.
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