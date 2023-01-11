Малкин — о побеге из России: я мечтал играть в НХЛ. И не хотел сделать это таким образом

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал итоги драфта Национальной хоккейной лиги 2004 года, когда его выбрали «пингвины». Форвард был задрафтован в первом раунде под общим вторым номером. Кроме того, Малкин высказался о своём отъезде из России в США в 2006 году. Многие посчитали это побегом.

«Итоги драфта? Мне повезло. «Питтсбург» — идеальное место для меня.

Отъезд из России? Я мечтал играть в НХЛ. И не хотел сделать это таким образом», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, нападающий, на тот момент выступавший за магнитогорский «Металлург», покинул сборы национальной команды России, чтобы уехать в Питтсбург. Подробности побега можно прочитать в нашей новости.