Марченко забил девятый гол в сезоне НХЛ. В активе россиянина по-прежнему нет передач
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.
Автором последнего гола в матче стал российский нападающий гостей Кирилл Марченко, для которого заброшенная шайба стала уже девятой в нынешнем сезоне НХЛ. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге россиянина по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 17 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 9 (9+0) очков при показателе полезности "+4".
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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