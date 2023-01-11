Марченко забил девятый гол в сезоне НХЛ. В активе россиянина по-прежнему нет передач

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.

Автором последнего гола в матче стал российский нападающий гостей Кирилл Марченко, для которого заброшенная шайба стала уже девятой в нынешнем сезоне НХЛ. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге россиянина по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 17 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 9 (9+0) очков при показателе полезности "+4".

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