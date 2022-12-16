Русские — светлое пятно для аутсайдера НХЛ. Забивают голы и делают магические сейвы

Кирилл Марченко и Даниил Тарасов помогают слабенькому «Коламбусу», как могут. А на подходе там ещё куча наших игроков.

«Коламбус» — худшая команда Востока. Нельзя сказать, что этого не ожидали перед сезоном: с одной стороны, подписание Джонни Годро говорило о каких-никаких амбициях. С другой стороны, прошлогодние «мундиры» были одной из худших команд лиги по игре в защите, и оборона была усилена слабо, если не считать апгрейдом большую переплату защитнику третьей пары Эрику Гудбрансону.

Впрочем, реальность превзошла все ожидания. Очень быстро с травмой до конца сезона вылетел Зак Веренски — один из самых высокооплачиваемых защитников лиги и лучший пакмувер команды. Вслед за ним болячки стали выщёлкивать и других оборонцев команды: сегодня в составе «Коламбуса» были два защитника, до этого сезона не проведших ни одного матча в лиге, плюс один с восемью играми опыта.

Повреждения достали и форвардов. Скорее всего, не сыграет в этом сезоне Якуб Ворачек, который должен был натаскивать молодёжь клуба. «Я немного боюсь того, что случится, если мне прилетит такой же удар, как в прошлом. Эта мысль ужаснула меня. Смогу ли я вообще встать с постели утром?» — рассказал недавно знаменитый чех.

Теперь «Коламбусу» приходится подтягивать в основу тех, кто хорошо проявляет себя в АХЛ — одним из таких игроков стал Кирилл Марченко. В отличие от бывшего партнёра по звену Ивана Морозова, который пока испытывает трудности и в АХЛ, Кирилл сразу стал одним из лучших бомбардиров фарм-клуба «мундиров», и мы долго недоумевали, почему он никак не получит шанса в основе «Коламбуса».

Сейчас Кирилл выходит в третьем звене с Кентом Джонсоном и Коулом Силлинджером — оба игрока выбраны в топ-12 драфта НХЛ — 2021, вы можете помнить их по сборной Канады образца майского ЧМ. С передачи Силлинджера Марченко забросил свою вторую шайбу в лиге, прошив Брайана Эллиотта отличным кистевым броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Другой русский игрок, Даниил Тарасов, сейчас делает солидную заявку на то, чтобы стать первым номером «Коламбуса» в концовке этого сезона. Ещё в межсезонье шансы казались неплохими — вратарский дуэт Мерзликин — Корписало в прошлом чемпионате испытывал огромные проблемы, а финн в последние годы был стабильно худшим вратарём лиги по статистике.

Хотя у Даниила сегодня три пропущенные шайбы, он остаётся лучшим вратарём клуба как по проценту отражённых бросков (91%), так и по голам, предотвращëнным сверх xG (единственный из трио с положительным результатом). Сегодня у Тарасова великолепный сейв на Кучерове.

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В третьем периоде главный тренер Брэд Ларсен резко сократил игровое время Годро и Лайне, положившись как раз на тройку Силлинджера, которая и организовала единственный гол. «Я думаю, мы хорошо играли во втором периоде, у нашего звена были голевые моменты. Надо продолжать работать, чтобы забивать больше» — сказал после игры Марченко.

Прямо сейчас в основе «мундиров» играют четыре наших игрока — не забываем и про Егора Чинахова. Конечно, Владислав Гавриков будет одним из самых ценных лотов в дедлайн и почти неизбежно будет обменян, но в Северную Америку собрался Дмитрий Воронков. В прошлом году «мундиры» задрафтовали двухметрового форварда системы ЦСКА Кирилла Долженкова и одного из новых вратарских талантов страны из СКА Сергея Иванова.

Клуб, который всегда был где-то во второй половине таблицы НХЛ, в последние годы сильно ставит на наших игроков. Может быть, помнят, что единственный проход во второй раунд в истории им во многом обеспечил дуэт Панарин — Бобровский.