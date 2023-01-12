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«Рейнджерс» забрали с драфта отказов 23-летнего канадского форварда «Вегаса»

«Рейнджерс» забрали с драфта отказов 23-летнего канадского форварда «Вегаса»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» забрал с драфта отказов нападающего «Вегас Голден Найтс» Джейка Лешишина, сообщает пресс-служба «синерубашечников».

23-летний форвард в текущем сезоне провёл 22 матча за «золотых рыцарей» без набранных очков. Показатель полезности Лешишина составил «-7». Хоккеист играл в четвёртом звене, попадая в состав вместо форварда Майкла Амадио. Всего на счету нападающего 63 матча в НХЛ в составе «Вегаса», в которых Лешишин набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности в карьере НХЛ составил «-9». Нападающий заработал 16 штрафных минут.

Лешишин был задрафтован «Вегасом» в 2017 году во втором раунде под общим 62-м номером. В АХЛ на счету форварда 46 (24+22) очков в 137 матчах.

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