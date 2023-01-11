«Это русский стиль». Панарин затмил Капризова на буллитах, улучшив уникальную статистику

«Рейнджерс» потеряли двух форвардов по ходу встречи, но всё равно добыли сверхволевую победу над «Миннесотой».

Противостояние «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесоты Уайлд» в течение ближайших лет совершенно точно будет ассоциироваться в первую очередь с дуэлью одних из самых ярких российских форвардов современности – представителя «синерубашечников» Артемия Панарина и «дикаря» Кирилла Капризова. Вот и очередная встреча в регулярном чемпионате НХЛ свелась к ключевой разборке россиян в буллитной серии, до которой команды добирались совершенно разными дорогами.

«Миннесота» намного качественнее провела стартовую двадцатиминутку, сумев отправить две шайбы в ворота Игоря Шестёркина. Автором второго гола как раз и стал Капризов, забросивший свою 24-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. 25-летнему форварду удался идеальный по точности бросок, справиться с которым не получилось даже у лучшего голкипера североамериканской лиги сезона-2021/2022.

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Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» перевернули ход матча после перерыва, выдав один из лучших своих периодов в сезоне. Во втором отрезке «синерубашечники» обрушили настоящий шквал атак на ворота Марка-Андре Флёри, заставив многоопытного вратаря работать на пределе возможного в течение всего периода. 37-летний голкипер совершил 18 спасений, но дважды всё-таки был вынужден капитулировать – отличились американские защитники «Рейнджерс» К’Андре Миллер и Адам Фокс.

В третьем периоде ситуация повторилась в уже более упрощённом для «Рейнджерс» виде. Гости снова вышли вперёд благодаря голу Матса Цуккарелло, который не упустил возможности в очередной раз поразить ворота своей бывшей команды, но хозяева добились перевода игры в овертайм после гола Филипа Хитила.

Стоит заметить, что доигрывали матч «синерубашечники» фактически в три звена, так как ещё в начале первого периода из-за травмы они потеряли канадского нападающего Жюльена Готье, а в середине заключительной двадцатиминутки досрочно завершил встречу ещё и Крис Крайдер.

Возможно, именно одного из лучших снайперов за всю историю клуба «Рейнджерс» и не хватило в овертайме, когда подопечные Жерара Галлана получили возможность реализовать большинство, но «Миннесота» выстояла, в результате чего судьба встречи решилась в серии буллитов, где на первый план и вышли российские звёзды команд.

Для начала точными попытками в буллитной разборке обменялись Каапо Какко со стороны «Рейнджерс» и Цуккарелло от «Уайлд». Исполнявший вторым у хозяев Мика Зибанеджад проиграл очную дуэль Флёри, и Капризов получил отличный шанс вывести «Миннесоту» вперёд, но, в свою очередь, сам не смог переиграть Шестёркина, который разгадал буллитный замысел своего соотечественника.

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Примечательно, что до сегодняшнего матча два российских форварда – Панарин и Капризов – оставались теми немногими хоккеистами с идеальной статистикой реализации буллитов в этом сезоне НХЛ. Но если 25-летний Капризов впервые за пять попыток не смог переиграть вратаря, то 31-летний Панарин реализовал четвёртый буллит из четырёх в текущем чемпионате и сохранил стопроцентную реализацию. После удачной попытки Артемий ещё и примерил на себя функции главного арбитра, характерным жестом указав на ворота «Миннесоты», показывая, что шайба там побывала.

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В общей сложности Панарин реализовал 23-й буллит из 36 за карьеру в НХЛ, что также является поистине потрясающим результатом с точки зрения процента реализации попыток, который сегодня стал ещё лучше. Следом Шестёркин отразил шайбу после броска Фредерика Годро, поставив победную точку в этом матче. «Рейнджерс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах, заодно продлив серию с набранными очками до шести встреч, а ставший автором победного буллита Панарин в фирменном стиле выступил ещё и на пресс-конференции.

«Получилась интересная игра с обилием голевых моментов? Ну, так это же русский стиль. Пас, пас, пас, потом бросок. На самом деле, нашему тренеру это не нравится, но мы всё равно побеждаем. Сегодня всё сработало», — заметил Панарин, не набравший очков в матче, но снова ставший героем «Рейнджерс» в ключевой момент встречи.