Два очка Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Айлендерс»
Поделиться
В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 17-й минуте матча счёт голам открыл Скотт Мейфилд. Ему ассистировали российский защитник Александр Романов и Мэтт Мартин. Во второй двадцатиминутке голов забито не было. На 51-й минуте Фредерик Годро сравнял счёт. На 53-й минуте Сэм Стил вывел гостей вперёд. Ему ассистировали российский нападающий Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло. На 59-й минуте Капризов забил и сам. Цуккарелло и Джон Меррилл записали в свой актив по одной голевой передаче.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 33 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Мейфилд (Мартин, Романов) – 16:49 (5x5) 1:1 Годро (Эрикссон Эк) – 50:55 (4x5) 1:2 Стил (Цуккарелло, Капризов) – 52:28 (5x5) 1:3 Капризов (Цуккарелло, Меррилл) – 58:47 (en)
Комментарии
- 13 января 2023
-
06:12
-
05:50
-
05:49
-
05:48
-
05:37
-
04:53
-
04:41
-
03:48
- 12 января 2023
-
23:30
-
23:07
-
23:01
-
22:47
-
22:32
-
22:07
-
21:54
-
21:48
-
21:11
-
20:51
-
20:34
-
20:27
-
20:19
-
20:14
-
19:58
-
19:47
-
19:34
-
19:28
-
19:07
-
18:46
-
18:36
-
18:19
-
18:00
-
17:48
-
17:40
-
17:22
-
17:02
Партнерский контент