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Два очка Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Айлендерс»

Два очка Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Айлендерс»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 17-й минуте матча счёт голам открыл Скотт Мейфилд. Ему ассистировали российский защитник Александр Романов и Мэтт Мартин. Во второй двадцатиминутке голов забито не было. На 51-й минуте Фредерик Годро сравнял счёт. На 53-й минуте Сэм Стил вывел гостей вперёд. Ему ассистировали российский нападающий Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло. На 59-й минуте Капризов забил и сам. Цуккарелло и Джон Меррилл записали в свой актив по одной голевой передаче.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 33 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Мейфилд (Мартин, Романов) – 16:49 (5x5)   1:1 Годро (Эрикссон Эк) – 50:55 (4x5)   1:2 Стил (Цуккарелло, Капризов) – 52:28 (5x5)   1:3 Капризов (Цуккарелло, Меррилл) – 58:47 (en)
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