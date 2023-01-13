Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20-летний российский голкипер Ярослав Аскаров отреагировал на дебют в НХЛ

20-летний российский голкипер Ярослав Аскаров отреагировал на дебют в НХЛ
Комментарии

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4) отреагировал на дебют в североамериканской лиге.

«День, который я буду помнить всю свою жизнь. Спасибо всем за поддержку и помощь. Весёлый путь начался», — написал 20-летний голкипер в социальной сети.

В дебютной встрече на уровне НХЛ российский голкипер пропустил четыре шайбы, отразив 31 бросок из 35. Одним из самых запоминающихся сейвов вратаря стало совершённое спасение в эпизоде с выходом один на один его соотечественника Евгения Дадонова.

Напомним, что уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.

Новость по теме
Аскаров в дебютном матче в НХЛ не позволил Дадонову забить «один на один»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023