20-летний российский голкипер Ярослав Аскаров отреагировал на дебют в НХЛ

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4) отреагировал на дебют в североамериканской лиге.

«День, который я буду помнить всю свою жизнь. Спасибо всем за поддержку и помощь. Весёлый путь начался», — написал 20-летний голкипер в социальной сети.

В дебютной встрече на уровне НХЛ российский голкипер пропустил четыре шайбы, отразив 31 бросок из 35. Одним из самых запоминающихся сейвов вратаря стало совершённое спасение в эпизоде с выходом один на один его соотечественника Евгения Дадонова.

Напомним, что уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.