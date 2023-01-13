СКА всухую обыграл московское «Динамо», одержав третью победу подряд

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
На четвёртой минуте матча Никита Гусев, реализовав большинство, вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Никишин и Дмитрий Яшкин. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте москвичи сравняли счёт, однако судьи отменили шайбу после видеоповтора. На 59-й минуте Марат Хайруллин с передачи Андрея Педана установил итоговый счёт встречи — 2:0. Дмитрий Николаев оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». СКА примет «Амур». Оба матча состоятся 15 января.
- 13 января 2023
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:21
-
18:58
-
18:23
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:24
-
15:53
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:34
-
14:17
-
14:01
-
13:36
-
13:19
-
12:44
-
12:09
-
11:38
-
11:16
-
10:45
-
10:26
-
09:59
-
09:37