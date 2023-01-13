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СКА всухую обыграл московское «Динамо», одержав третью победу подряд

СКА всухую обыграл московское «Динамо», одержав третью победу подряд
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Гусев (Никишин, Яшкин) – 03:18 (5x4)   2:0 Хайруллин (Педан) – 58:15 (en)

На четвёртой минуте матча Никита Гусев, реализовав большинство, вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Никишин и Дмитрий Яшкин. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте москвичи сравняли счёт, однако судьи отменили шайбу после видеоповтора. На 59-й минуте Марат Хайруллин с передачи Андрея Педана установил итоговый счёт встречи — 2:0. Дмитрий Николаев оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». СКА примет «Амур». Оба матча состоятся 15 января.

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