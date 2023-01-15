Вовченко обошёл Шипачёва и стал рекордсменом «Северстали» по очкам в КХЛ
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В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает череповецкую «Северсталь». После первого периода счёт 1:1.
На 14-й минуте встречи счёт сравнял нападающий гостей Даниил Вовченко с передач Кирилла Пилипенко и Никиты Макеева. Таким образом, Вовченко набрал 203-е очко за «Северсталь» и стал рекордсменом клуба по очкам в КХЛ, обогнав Вадима Шипачёва (202 очка), сообщает пресс-служба лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
До этого матча в текущем сезоне Вовченко сыграл за череповчан 47 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-17».
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