Вовченко обошёл Шипачёва и стал рекордсменом «Северстали» по очкам в КХЛ

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает череповецкую «Северсталь». После первого периода счёт 1:1.

На 14-й минуте встречи счёт сравнял нападающий гостей Даниил Вовченко с передач Кирилла Пилипенко и Никиты Макеева. Таким образом, Вовченко набрал 203-е очко за «Северсталь» и стал рекордсменом клуба по очкам в КХЛ, обогнав Вадима Шипачёва (202 очка), сообщает пресс-служба лиги.

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До этого матча в текущем сезоне Вовченко сыграл за череповчан 47 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-17».