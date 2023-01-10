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Пресс установил рекорд «Северстали» по результативности среди защитников, обойдя Чудинова

Пресс установил рекорд «Северстали» по результативности среди защитников, обойдя Чудинова
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Шведский защитник «Северстали» Робин Пресс отметился результативной передачей в игре с «Куньлунем» (6:5).

Таким образом, 28-летний игрок набрал 36 (10+26) очков в 47 матчах текущего сезона и установил новый рекорд череповецкого клуба по набранным очкам среди защитников, сообщает пресс-служба КХЛ. Пресс превзошёл достижение Максима Чудинова, который в сезоне-2011/2012 набрал 35 (9+26) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Пресс провёл 102 матча, в которых забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач с показателем полезности «+6» и 30 минутами штрафа.

Череповецкий клуб после 48 матчей набрал 49 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Северсталь» сыграет с «Торпедо» сегодня, 10 января, в 19:00 мск.

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