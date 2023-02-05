Стала известна сумма восьмилетнего контракта Хорвата с «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват по восьмилетнему контракту с клубом получит $ 68 млн сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере». Таким образом, за год контракта Хорват заработает $ 8,5 млн.

Напомним, в конце января 2023 года стало известно, что форвард Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Нью-Йорк Айлендерс». В обмен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовиллье, нападающего Аату Рятю и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года. В текущем сезоне Хорват провёл 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.

«Кэнакс» выбрали Хорвата под общим девятым номером на драфте НХЛ 2013 года. В 621 игре за «Ванкувер» форвард забил 201 гол и сделал 219 передач, набрав в общей сложности 420 очков. Последние четыре сезона он был капитаном «Ванкувера».