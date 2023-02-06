Гашек осудил чешское ТВ за трансляцию боя Фёдора Емельяненко

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал чешский телеканал Nova Sport за трансляцию боя между россиянином Фёдором Емельяненко и чемпионом Bellator американцем Райаном Бейдером. Их бой возглавил турнир Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде после того, как Бейдер нокаутировал россиянина. После этого Фёдор объявил о завершении карьеры.
«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и является рекламой СВО. Но Nova Sport ещё выше поднял планку [показав бой Емельяненко]. Законодательно [в Чехии] нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников», — написал Гашек в своём «твиттере».
Ранее Гашек высказался по поводу участия сына российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче звёзд НХЛ.
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