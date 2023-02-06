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Гашек: НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить на льду Матча звёзд

Гашек: НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить на льду Матча звёзд
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек высказался по поводу участия сына российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить на льду Матча звёзд. Гэри Беттмэн должен заплатить за этот гнусный поступок!» — написал Гашек в своём «твиттере».

В конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ — 2023 победителями с 40 очками стали Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Спортсмены вышли на лёд вместе с сыном Овечкина, который сумел реализовать буллит.

Ранее Гашек назвал участие российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ «отвратительной рекламой спецоперации» (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

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