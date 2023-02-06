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Гендиректор «Торпедо»: надеюсь, кто-то из наших ребят уедет в НХЛ. Мы за них порадуемся

Гендиректор «Торпедо»: надеюсь, кто-то из наших ребят уедет в НХЛ. Мы за них порадуемся
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о перспективах хоккеистов нижегородской команды.

«В этом сезоне кого-то выделять отдельно – наверное, неблагодарное дело. Потому что прогресс есть у всей команды – у кого-то больше, у кого-то меньше. Ребята развиваются, растут и понимают, что от них хотят тренеры. У нас одна из самых молодых команд в лиге со средним возрастом 22,5 года. Не может не радовать, что от игры к игре ребята становятся профессионалами. Им ещё долго играть на высоком уровне.

Надеюсь, что кто-то из них уедет и в НХЛ, чему мы только порадуемся. Я думаю, что и ребята, которые приехали к нам из Северной Америки, через несколько лет смогут заиграть в НХЛ. По некоторым из них кулуарно уже ходят разговоры», — цитирует Харламова Metaratings.ru.

В сезоне-2021/2022 в НХЛ уехал бывший голкипер «Торпедо» Пётр Кочетков. Сейчас он является вратарём «Каролины Харрикейнз». На данный момент на счету 23-летнего россиянина 22 матча в заокеанской лиге.

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